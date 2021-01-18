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"Забуксовал" чемпион Италии по футболу туринский "Ювентус"

Забуксовал чемпион Италии по футболу туринский Ювентус

В центральном матче 18-го тура итальянской Серии "А" действующий чемпион страны туринский "Ювентус" капитулировал перед миланским "Интером".

"Интер" победил 2:0. Артуро Видаль открыл счет в первом тайме, Николо Барелла удвоил во втором.

"Интер" после этой победы, набрав 40 очков, догнал земляков из "Милана", находящихся во главе турнирной таблицы. При этом "Милан" свой матч 18-го тура проведет сегодня.

"Ювентус" с 33-мя очками лишь 6-й.


Агентство Телевидения Новости

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