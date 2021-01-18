Харьковские евробляхеры вышли на пикет
Сегодня, 18 января, владельцы автомобилей на еврономерах вышли на пикет к Управлению патрульной полиции в Харькове. Митингующие требуют разъяснений, на каких основаниях им выписывают многотысячные штрафы, сообщает "Суспільне".
Отмечается, что владельцем машин на номерах иностранной регистрации штрафуют минимум на 8 500 грн. Сумма следующего штрафа составляет уже 17 000 гривен.
Как сообщила начальница Управления патрульной полиции Алена Стрижак, правоохранители на днях получили доступ к таможенной базе, и теперь патрульные имеют право проверять регистрацию авто и выписывать штрафы водителям "евроблях", которые не растаможили автомобили.
По словам Алены Стрижак, Харьковщина первой получила доступ к базе из-за увеличившегося количества аварий с участием машин на еврономерах.