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Очень невезучий хоккеист забил гол задницей в свои ворота

Очень невезучий хоккеист забил гол задницей в свои ворота

Автор автогола оказался не в том месте не в то время.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Монреалем» был забит курьезный гол.

Хоккеист «Монреаля» Джефф Петри совершил бросок. Голкипер «Эдмонтона» Микко Коскинен отбил клюшкой шайбу. Та отлетела, аккурат, в задницу хоккеиста «Эдмонтона» Этана Бира, и от ягодицы Бира залетела в ворота «Эдмонтона».

Так счет стал 3:0 в пользу «Монреаля», а в итоге матч завершился со счетом 5:1.

Ниже – видео вышеописанного гола задницей в свои ворота. Особенно хорошо видно, как всё произошло, на последнем повторе.


Агентство Телевидения Новости

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