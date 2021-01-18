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Очень невезучий хоккеист забил гол задницей в свои ворота
Автор автогола оказался не в том месте не в то время.
В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Монреалем» был забит курьезный гол.
Хоккеист «Монреаля» Джефф Петри совершил бросок. Голкипер «Эдмонтона» Микко Коскинен отбил клюшкой шайбу. Та отлетела, аккурат, в задницу хоккеиста «Эдмонтона» Этана Бира, и от ягодицы Бира залетела в ворота «Эдмонтона».
Так счет стал 3:0 в пользу «Монреаля», а в итоге матч завершился со счетом 5:1.
Ниже – видео вышеописанного гола задницей в свои ворота. Особенно хорошо видно, как всё произошло, на последнем повторе.
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