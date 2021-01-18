Судья ушел в отпуск: суд о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова не состоялся

Заседание Харьковского второго апелляционного админсуда о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова не состоялось: судья ушел в отпуск. Об этом сообщил секретарь суда Анны Олийнык.

"Судья Игорь Чалый находится в срочном отпуске по семейным обстоятельствам. Об этом стало известно перед заседанием", - сказала Олийнык.

По ее словам, новая дата суда еще не определена.

Свой комментарий у здания суда журналистам предоставил представитель истца - ВО "Свобода" - адвокат Андрей Коломийцев: «Информация о том, что судебного заседания не будет, поступила буквально за 10 минут до начала заседания. Считаю, это затягивание суда, потому что сегодня мы уже ждали решение в нашу пользу. Мы полностью правы, и увековечения памяти Жукова в Харькове никогда не будет", - заявил адвокат.

У суда состоялся пикет с участием двух десятков активистов "ВО "Свобода", организации "Фрайкор" и "Европейской солидарности", которые требовали не допустить переименования проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова.

Как сообщалось, 19 июня 2019 года сессия Харьковского горсовета проголосовала за возвращение проспекту названия проспекта Жукова.

5 сентября Харьковский окружной административный суд удовлетворил исковые требования ряда граждан, в том числе, депутатов Харьковского горсовета и Харьковского областного совета, и отменил решение горсовета от 19 июня 2019 года о возвращении проспекту имени Жукова.

18 декабря 2019 года мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что городской совет в судебном порядке будет отстаивать право назвать проспект Григоренко в честь Жукова.

Агентство Телевидения Новости