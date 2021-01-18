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Перелом черепа и множественные травмы: в Харькове девочка врезалась в дерево, катаясь с горки

Перелом черепа и множественные травмы: в Харькове девочка врезалась в дерево, катаясь с горки

В Харькове восьмилетняя девочка получила тяжелые травмы во время катания на снежной горке. Об этом в Facebook сообщил ее отец Константин Руденко.

«Моя младшая дочь Руденко Анастасия лежит в 4-й неотложке с множественными осколочными переломами черепа. Без сознания. Чудом осталась жива», - написал он.

Обстоятельства трагедии мужчина сообщил в комментариях. По его словам, ребенок во время катания с горки врезался в дерево.

Девочка получила перелом основания черепа и множество прочих травм. Врачи реанимировали ее и ввели в медикаментозный сон.

Агентство Телевидения Новости

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