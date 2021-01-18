Жители Харьковщины могут выбирать поставщика газа между Нефтегазом и Харьковгаз Сбытом

Первый заместитель председателя ХОГА Татьяна Егорова-Луценко рассказала, что потребители имеют возможность покупать газ у того поставщика, который предлагает более низкую цену. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

«По поручению Президента для цены на газ от любого поставщика установлен верхний предел - 6,99 гривень за кубометр. Эта цена будет действовать для потребления газа с 1 февраля. Такое регулирование было введено из-за сезонного колебания цены на газ и непрозрачной работы некоторых поставщиков. Ведь уже в феврале цена газа для большинства украинцев могла бы вырасти до 12 гривень за кубометр и выше», - пояснила Татьяна Егорова-Луценко.

Также будет ограничен и тариф на распределение газа, который сейчас может отличаться в разы в различных областях. После внесения Верховной Радой соответствующих изменений в законодательство тариф на распределение во всей стране не будет выше, чем 1,79 гривень.

Однако установленные Кабинетом министров ограничения будут действовать временно - до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

«Государство не может просто отменить рынок газа и вернуться к старой модели фиксированных цен и перекладыванию всех убытков в газовой сфере на государственный бюджет или на государственный «Нафтогаз». Это может привести только к банкротству государства. Украина в дальнейшем будет придерживаться цивилизованных правил формирования цены на основе спроса и предложения, действующих во всех развитых странах», - отметила Татьяна Егорова-Луценко.

Но это не должно пугать потребителей. Наоборот - введение рынка газа дает возможность свободно и сознательно выбирать поставщика.

Сейчас среди всех поставщиков одно из самых выгодных предложений дает государственный «Нафтогаз».

Так, в Харьковской области по состоянию на январь цена газа от «Нафтогаза» составляла 6,99 грн/1 куб. м. Цена от второго поставщика, компании «Харьковгаз Сбыт», составляла 9,66 грн/1 куб. м.

«Пока большинство потребителей не воспользовались возможностью сменить поставщика. Кто-то просто не знал о такой возможности, кто-то не уделил достаточного внимания вопросу выбора поставщика, а соответственно, и выгодной цены газа», - сказала первая заместитель председателя Харьковской ОГА.

Теперь для всех поставщиков газа в Украине должно стать правилом - прозрачно предлагать потребителям годовые тарифные планы. Чтобы люди могли зафиксировать цену газа для себя на весь год в тот период, когда цена самая низкая. Таким образом люди будут защищены от резких сезонных колебаний цены.

«Изменить поставщика - это дело 15 минут, решается дистанционно онлайн. Это не требует какого-то переподключения сетей или других технических решений, это можно сделать в дистанционном формате - например, через «Приват24» или кабинет потребителя газа», - напомнила Татьяна Егорова-Луценко.

Агентство Телевидения Новости