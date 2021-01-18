Навального арестовали на 30 суток

Судья в отделе полиции города Химки Московской области арестовала российского оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Арестовать главного критика Путина до 15 февраля просило МВД России, сообщают российские медиа в понедельник.

Заседание суда по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний РФ о замене ему испытательного срока на реальный по делу «Ив Роше» назначено на 29 января. До этого навального будут держать за решеткой.

Заседание вела судья химкинского горсуда Елена Морозова, сообщил российский телеканал «Дождь», по данным которого Морозова занималась только мелкими делами, а отзывы о ней самые отрицательные.

Заседание суда провели прямо в здании отделения полиции. Навальный, которому не вручили даже повестки в суд, назвал происходящее «наивысшей степени беззаконием».

Перед этим МВД по Московской области объяснило выездное заседание тем, что «у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию». Это же и стало официальной причиной ограниченного доступа в зал суда.

Агентство Телевидения Новости