Как Харьков переживает морозы. Хроника за выходные

Галина Шляпцева - новосел в Харьковском центре реинтеграции бездомных, который зимой работает и как пункт обогрева, и как место, где можно получить горячую пищу и напитки, осмотр медработника и спальное место. У Галины сложная ситуация в семье, поэтому она пришла в центр.

ГАЛИНА ШЛЯПЦЕВА, бездомная:

Подсказали на вокзале, жила на вокзале, что есть такой центр. Я пришла и спасибо. Да, конечно, замерзала и простыла, тут лекарство дали.

За прошедшие выходные в центр обратилось 20 человек, всего же более 75 мужчин и женщин пользуются услугами центра на данный момент. Новые обращения о помощи связаны с похолоданием и осложнением погоды, говорят в админстрации.

АЛЕКСЕЙ СОРОКИН, директор Харьковского центра реинтеграции бездомных:

Звонят нам граждане города Харькова, жители города Харькова с вопросом, что на теплотрассе находится человек в очень плачевном состоянии, можно ли мы его привезем к нам в центр. На днях, нам привозили такого человека, у этого человека сапоги примерзли к ногам и мы его отогрели.

А это один из четырех пунктов обогрева, которые расположены в админстративно-территориальных центрах Харькова. Сюда, по словам сотрудников, никто на выходных не обращался, хотя здесь есть все, что может понадобиться человеку в морозный период: место для отдыха, горячий чай и перекус, одежда и обувь на смену:

ИГОРЬ ШЕВЧЕНКО, заведующий хозяйственной частью Шевченковского территориального центра:

Є місце (показывает кровать), де людина, якщо їй погано, прилягти. У нас є медсестра, яка може надати першу допомогу, є теплий одяг, який ми можемо надати людині. От бачите, шуба одна, шуба друга, шапки чоловічі - така шапка, що можна носити не один рік.

Сильные морозы, которые держатся на Харьковщине уже третьи сутки, добавили работы и бригадам скорой помощи. За выходные 12 жителей Харькова и области обратились к врачам с жалобами на обморожения и переохлаждения, 11 из них госпитализировали. Но "тяжелых" среди пациентов нет.

ВИКТОР ЗАБАШТА, директор центра медицинской помощи и медицины катастроф:

Приблизно порівну місто, область, і приблизно вік середній від 40 до 50-ти. Переважно це чоловіки. Це, як правило, переохолодження, є кілька випадків обмороження перший ступінь.

По прогнозам синоптиков, холодная погода на Харьковщине сохранится до 21 января.

Агентство Телевидения Новости