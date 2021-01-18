"Каждый украинец - инвестор": Фонд государственного имущества Украины внедрил новые принципы аренды

Фонд государственного имущества Украины внедрил новые прозрачные принципы аренды госимущества - опубликованы в открытом доступе все вакантные для аренды объекты и уже стартовали онлайн-аукционы.

На сайте Фонда раскрыта информация о более 5000 объектов, которые передаются в аренду через онлайн аукционы. За декабрь прошло 466 аукционов по аренде и поступило 139 млн гривен в госбюджет, из которых почти 50 млн - от аукционов в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Новые правила аренды мотивируют арендаторов инвестировать в улучшение арендованных объектов. Победитель торгов заключает сделку по аренде недвижимого имущества на 5 лет с возможностью первый раз продлить это соглашение вне аукциона еще на следующие 5 лет. В сумме это - 10 лет гарантированной со стороны государства аренды помещения.

Во время коронакризиса Фонд госимущества позаботился про арендаторов государственного имущества, разработав для них систему скидок в зависимости от вида деятельности. Благодаря этому около 2 тысяч арендаторов сэкономили около 120 000 000 гривен.

Значительную роль в достижении таких высоких показателей играют региональные отделения, которые являются послами Фонда во всех регионах Украины. Именно там происходит первый контакт с инвестором и проводятся консультации по аренде или приватизации государственного имущества.

Сейчас налажена правильная работа отделений, а для четкого мониторинга ключевых показателей эффективности внедрен Индикативный рейтинг сети отделений поквартально. За 4 квартал 2020 региональное отделение по Харьковской, Донецкой и Луганской областях вошло в тройку лидеров этого рейтинга, а по сравнению с 3 кварталом - поднялось на 6 позиций.

Аренда госимущества - возможность успешного инвестирования в свою будущую деятельность для любого украинца. Уже 27 января состоится аукцион по продлению аренды помещения общей площадью почти 68 кв м в самом сердце Харькова. К аукциону приглашаются все желающие начать собственное дело. В ближайшее время состоятся аукционы по аренде еще 13 интересных объектов Харькова.

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На фото: заместитель Председателя Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко и Советник Председателя Фонда - Дмитрий Беспалов.

Агентство Телевидения Новости