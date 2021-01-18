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Команды устроили массовую драку. Арбитр удалил четверых футболистов

Команды устроили массовую драку. Арбитр удалил четверых футболистов

Страсти разгулялись не на шутку.

Матч 11-го тура футбольного чемпионата Турции во Второй лиге между командами с названиями «Кахраманмарашспор» и «Корум Беледыеспор» близился к своему завершению. В первом тайме дважды забили футболисты «Кахраманмарашспора». Во втором тремя голами ответили игроки «Корум Беледыеспор».

В компенсированное время счет был 2:3. И в центре поля разгорелась массовая драка, по итогам которой арбитр удалил по два футболиста каждой команды.

До финального свистка «Кахраманмарашспор» отчаянно пытался отыграться, но мяч категорически не хотел залетать в ворота, даже когда казалось, что ему больше некуда деваться. В итоге счет так и не изменился.

Ниже, в видеообзоре матча, драка с 2:40.


Агентство Телевидения Новости

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