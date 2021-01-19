Лукашенко доигрался. У Беларуси отобран чемпионат мира-2021 по хоккею

Чемпионат мира-2021 по хоккею должен был пройти в двух странах Латвии и Беларуси.

Однако Международная федерация хоккея (IIHF) приняла и огласила решение о том, что у Беларуси отобрано право проведения турнира "на фоне растущих проблем безопасности, связанных с политическими волнениями и COVID-19".

Читать заполполностью: https://sport.tut.by/news/hockey/715280.html?cЧемпионат мира должен пройти в запланированные сроки - с 21 мая по 6 июня 2021 года. В ближайшее время будет принято решение - либо все матчи состоятся в Латвии, либо второй принимающей страной, кроме Латвии, станет Дания или Словкия.

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