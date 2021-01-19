Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:10
Просмотров: 29

Лукашенко доигрался. У Беларуси отобран чемпионат мира-2021 по хоккею

Лукашенко доигрался. У Беларуси отобран чемпионат мира-2021 по хоккею

Чемпионат мира-2021 по хоккею должен был пройти в двух странах Латвии и Беларуси.

Однако Международная федерация хоккея (IIHF) приняла и огласила решение о том, что у Беларуси отобрано право проведения турнира "на фоне растущих проблем безопасности, связанных с политическими волнениями и COVID-19".

Читать заполполностью: https://sport.tut.by/news/hockey/715280.html?cЧемпионат мира должен пройти в запланированные сроки - с 21 мая по 6 июня 2021 года. В ближайшее время будет принято решение - либо все матчи состоятся в Латвии, либо второй принимающей страной, кроме Латвии, станет Дания или Словкия.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 