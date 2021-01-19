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На Харьковщине за сутки от коронавируса умерли 17 человек, новых заболевших - более двухсот
В Харьковской области за сутки выявили 237 новых случаев заболевания коронавирусом.
Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировано 75033 инфицированных COVID-19.
Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1265 человек, за минувшие сутки умерли 17 заболевших.
При этом 63653 заболевших уже выздоровели (457 из них – за прошлые сутки),
Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 был подтвержден у 46 человек.
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