Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 19 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Клочковская, 16, пр. Науки (Ленина), 39 (п. №4, стояк), ул. Шекспира, 11 (п. №3, стояк), ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк) до 20:00 19.01.21 г.

А также:

Киевский район:

ул. Чайковского, 5/7/9 (п. №6, стояк), ул. Пушкинская, 96-а (п. №1, стояк) до 20:00 19.01.21 г.; ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк) до 20:00 20.01.21 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (стояк) до 20:00 19.01.21 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 118 (п. №6, стояк) до 20:00 19.01.21 г.

Слободской район:

пр. Московский, 102/112 (п. №6, стояк) до 20:00 19.01.21 г.

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