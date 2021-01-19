В Мерефе в результате взрыва газа в доме мужчина получил ожоги: пострадавшего госпитализировали

В Мерефе сегодня ночью в результате взрыва бытового газа в частном доме пострадал 23-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

19 января в 3:08 на номер «101» поступило сообщение о том, что в жилом доме в Мерефе на улице Леси Украинки, 116, предварительно, произошел взрыве газа.

Прибывшие на вызов спасатели выяснили, что вероятно в результате утечки газа из системы отопления в помещении кухни образовалась взрывоопасная концентрация.

В тот момент, когда на кухню зашел хозяин дома, и произошел взрыв. В результате него мужчина получил ожоги.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Как отметили в ГСЧС, пожара в результате взрыва не произошло.

Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.

Агентство Телевидения Новости