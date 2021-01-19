В Украине за сутки зафиксировали почти 4 тысячи новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 3939 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 января 2021 года. В частности, заболели 131 ребенок и 238 медработников.

Также за прошедшие сутки госпитализировали - 801 человек, летальных случаев – 177, выздоровели – 15 052 человека", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

По данным Миндрава, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 с начала пандемии в Украине составило 1 167 655 человек, умерли от COVID-19 21 046 заболевших, 886 248 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (637), а также в Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 637 случаев;

Винницкая область - 73 случая;

Волынская область - 70 случаев;

Днепропетровская область - 201 случай;

Донецкая область - 174 случая;

Житомирская область - 38 случаев;

Закарпатская область - 94 случая;

Запорожская область - 449 случаев;

Ивано-Франковская область - 127 случаев;

Киевская область - 150 случаев;

Кировоградская область - 29 случаев;

Луганская область - 64 случая;

Львовская область - 197 случаев;

Николаевская область - 115 случаев;

Одесская область - 453 случая;

Полтавская область - 197 случаев;

Ровенская область - 58 случаев;

Сумская область - 61 случай;

Тернопольская область - 67 случаев;

Харьковская область - 237 случаев;

Херсонская область - 26 случаев;

Хмельницкая область - 39 случаев;

Черкасская область - 208 случаев;

Черновицкая область - 172 случая;

Черниговская область - 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 18 января зафиксировали 3034 новых случая инфицирования коронавируса.

Агентство Телевидения Новости