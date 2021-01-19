В Украине за сутки зафиксировали почти 4 тысячи новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 3939 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"3939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 января 2021 года. В частности, заболели 131 ребенок и 238 медработников.
Также за прошедшие сутки госпитализировали - 801 человек, летальных случаев – 177, выздоровели – 15 052 человека", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
По данным Миндрава, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 с начала пандемии в Украине составило 1 167 655 человек, умерли от COVID-19 21 046 заболевших, 886 248 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (637), а также в Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 637 случаев;
Винницкая область - 73 случая;
Волынская область - 70 случаев;
Днепропетровская область - 201 случай;
Донецкая область - 174 случая;
Житомирская область - 38 случаев;
Закарпатская область - 94 случая;
Запорожская область - 449 случаев;
Ивано-Франковская область - 127 случаев;
Киевская область - 150 случаев;
Кировоградская область - 29 случаев;
Луганская область - 64 случая;
Львовская область - 197 случаев;
Николаевская область - 115 случаев;
Одесская область - 453 случая;
Полтавская область - 197 случаев;
Ровенская область - 58 случаев;
Сумская область - 61 случай;
Тернопольская область - 67 случаев;
Харьковская область - 237 случаев;
Херсонская область - 26 случаев;
Хмельницкая область - 39 случаев;
Черкасская область - 208 случаев;
Черновицкая область - 172 случая;
Черниговская область - 3 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 18 января зафиксировали 3034 новых случая инфицирования коронавируса.