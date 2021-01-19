Два пожара за час в Лозовском районе: горели сторожка и заброшенный дом

В Лозовском районе спасатели потушили 2 пожара, которые произошли с интервалом в час, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 18 января в 13:06 спасателям поступило сообщение о пожаре за пределами поселка Панютино. Прибывшие на вызов пожарные установлено, что на берегу пруда горит металлический вагончик-сторожка на всей своей площади в 30 кв.м.

В 13:27 пожар локализовали, а в 13:40 - ликвидировали.

Однако, когда спасатели вернулись с вызова, почти сразу, в 14:08, им поступил вызов на пожар в заброшенном жилом доме в Лозовой, где на ул. Севастопольской, 7/1 в одном из помещений горел мусор на площади 16 кв.м.

Локализация огня состоялась в 14:39, в 15:03 пожар был потушен.

По данным ГСЧС, погибших и травмированных на пожарах обнаружено не было.

По предварительным данным, причина возникновения обоих пожаров - попадание источника зажигания на горючий материал извне.

Агентство Телевидения Новости