Смертельная авария на проспекте Гагарина: обоим водителям-участникам ДТП избрали меры пресечения

В Харькове суд избрал меры пресечения двум участникам смертельного ДТП, которое произошло 16 января на проспекте Гагарина в Слободском районе города.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, водителям автомобилей «Mazda» и «КИА Optima» избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 16 января автомобиль Mazda под управлением 45-летнего жителя Харьковской области ехал по улице Южнопроектной, когда в него въехал автомобиль «КИА Optima». В результате столкновения автомобиль «КИА» отбросило на островок безопасности. В это время на нем находилась 50-летняя женщина-пешеход. От полученных травм она погибла на месте.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

45 и 29-летние водители извещены о подозрении в совершении уголовного преступления.

Агентство Телевидения Новости