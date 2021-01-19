Без еды и в холоде: под Харьковом мать оставила двоих малышей одних на двое суток

В Харьковской области мать оставила двоих маленьких детей без присмотра и уехала на несколько суток. Малыши находились в неотапливаемом помещении одни и без еды почти два дня, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 17 января около 09:00 в полицию в Чугуевском районе обратился 52-летний мужчина. Он заявил о том, что в селе Борки соседи отсутствуют дома уже почти сутки. Также заявитель рассказал, что в квартире находятся двое детей - 6 и 3 лет.

По указанному адресу сразу прибыли полицейские. В квартире они увидели двух мальчиков, которые находились одни дома. В помещении было холодно и не было еды.

Полицейские установили, что 24-летняя мать мальчиков вместе со своим сожителем 16 января поехала в Мерефу, а детей оставила дома самих.

Старший инспектор ювенальной превенции составил в отношении женщины административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время решается вопрос об изъятии детей из семьи.

Агентство Телевидения Новости