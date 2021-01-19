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39-летний Ибрагимович сделал голевой дубль. Он забивает на профессиональном уровне уже 23 года

39-летний Ибрагимович сделал голевой дубль. Он забивает на профессиональном уровне уже 23 года

Шведский форвард итальянского "Милана" забил свой первый, а затем и второй голы в 2021-м году.

Произошло это в матче 18-го тура итальянской серии "А" между "Кальяри" и "Миланом".

Благодаря голевому дублю Ибрагимовича "Милан" порбедил 2:0 и с 43-мя очками возглавляет турнирную чемпионата Италии, опережая на 3 очка ближайшего преследователя - миланский "Интер".

Ибрагимович забивает на профессиональном уровне уже в течение 23 лет. Свой дебютный гол Златан провел в составе шведского «Мальме» еще в прошлом веке - в 1999 году.


Агентство Телевидения Новости

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