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Природный газ внесли в список социально значимых товаров в Украине

Природный газ внесли в список социально значимых товаров в Украине

Кабинет министров Украины внес природный газ в список социально значимых товаров. Цены на такие товары регулирует государство.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на правительственном портале.

Согласно постановлению, список социально значимых товаров пополнился природным газом. Речь идет о списке, который утвержден постановлением о стабилизации цен на товары, которые имеют важную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

Отметим, данный список был утвержден 22 апреля 2020 года на фоне пандемии COVID-19 и кризиса с наличием противоэпидемических средств. В перечень входят крупа гречневая, мука, масло, хлеб, яйца, парацетамол, медицинские маски и так далее.

 

Агентство Телевидения Новости

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