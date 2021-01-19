В Кремле прокомментировали ситуацию с арестом Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 19 января, прокомментировал ситуацию с арестом Алексея Навального, который вернулся после лечения в Германии, сообщает РИА Новости.

"Нет, это не ситуация, которая требует особого внимания президента. Права всех граждан РФ - они гарантируются законами РФ, надзорными ведомствами РФ, безусловно, будет так и в этом случае", - сказал Песков и добавил, что Кремль не намерен учитывать международное мнение в данном случае.

Также он прокомментировал претензии ФСИН к Навальному, по требованию которой он арестован, поскольку не отмечался в полиции.

"Нет, здесь нет никакого противоречия. Вы знаете, что в то время, когда он являлся, собственно, в полном смысле этого слова берлинским пациентом, никаких вопросов ФСИН ему не задавал и проявлял здесь абсолютную гибкость и понимание. Но после того как непосредственно госпиталем "Шарите" было подтверждено, что пациент перестал являться таковым и пребывает в нормальном состоянии здоровья, эти вопросы появились", - сказал Песков.

Также он призвал не ассоциировать президента РФ Владимира Путина с нарушением Навальным законов и претензиями ФСИН, а также назвал абсолютной ерундой утверждения о том, что кто-то кого-то боится, в том числе протестов сторонников оппозиционера, которые планируются 23 января.

Агентство Телевидения Новости