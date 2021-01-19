На Харьковщине задержали грабителя, который с ножом нападал на женщин

На Харьковщине правоохранители задержали мужчину, который с ножом нападал на женщин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленник под угрозой применения холодного оружия отбирал у пострадавших ценные вещи.

Так, вечером 5 января в полицию поступило сообщение о том, что в Чугуеве по улице Крепостной спуск мужчина, угрожая женщине ножом, выхватил из ее рук сумку. Заявительница осталась без личных вещей, телефона, документов, банковских карточек и денег.

16 января по улице Музейной злоумышленник зашел в лифт с 26-летней женщиной. После закрытия дверей он остановил лифт и стал угрожать ей ножом, а затем отобрал у потерпевшей деньги в сумме 700 гривен.

Устанавливая обстоятельства совершенных преступлений, полицейские получили оперативную информацию, что к ним может быть причастен 43-летний житель Чугуевского района.

18 января злоумышленника задержали.

Как выяснилось, фигурант уже неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы за аналогичные преступления.

В ходе следствия полицейские выяснили, что задержанный причастен к совершению двух грабежей в Харькове.

Так, 9 декабря 2020 на улице Валентиновской он отобрал у женщины сумку с вещами, золотую цепочку с ладанкой, кольцо и 200 гривен.

На следующий день злоумышленник напал на женщину на проспекте Гагарина. Он зашел с ней в лифт и начал требовать деньги. Грабитель отобрал у потерпевшей кошелек, в котором были 500 гривен и банковские карточки.

По указанным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Сейчас полиция проверяет задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Харькова и области.

Агентство Телевидения Новости