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В Змиеве произошел пожар в квартире многоэтажки
В Змиеве днем 18 января произошел пожар в жилой пятиэтажке.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 15:33 спасателям поступил вызов на Пролетарское шоссе, 22.
На момент прибытия пожарных в квартире на первом этаже горел пол на площади 5 кв.м.
Отмечается, что людей в квартире не было.
В 15:50 пожар бойцы ГСЧС локализовали, в 16:30 - полностью ликвидировали.
Причину его возникновения устанавливают.
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