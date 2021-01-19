В Змиеве произошел пожар в квартире многоэтажки

В Змиеве днем 18 января произошел пожар в жилой пятиэтажке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 15:33 спасателям поступил вызов на Пролетарское шоссе, 22.

На момент прибытия пожарных в квартире на первом этаже горел пол на площади 5 кв.м.

Отмечается, что людей в квартире не было.

В 15:50 пожар бойцы ГСЧС локализовали, в 16:30 - полностью ликвидировали.

Причину его возникновения устанавливают.

Агентство Телевидения Новости