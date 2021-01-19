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Министр МВД объяснил, почему начали штрафовать владельцев "евроблях"

Министр МВД объяснил, почему начали штрафовать владельцев евроблях

"Евробляхеров" начали штрафовать, потому что их авто создают определенные трудности для полиции. В случае ДТП полиция не может определить владельца такого авто.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, говорится на странице "Водители Украины" в Facebook.

"Сбивают человека, мы прибываем на место – "евробляхи" есть, машина есть, а человека нет. Кто сбил? Кто за рулем? Кто в ответе? Никто не знает. Это нарушает закон Украины. Поэтому, если в автомобиле не существует переходной регистрации, то есть как транзитная, например, закреплена за каким-то человеком и она просрочила все сроки регистрации, такие машины будут проявляться и отправляться на штрафплощадку. Плакать не надо – должен быть порядок", – сказал Аваков.

Как сообщалось ранее, полиция получила доступ к базе данных таможни и теперь сможет увидеть, кто и когда ввез автомобиль на иностранных номерах.

 

Агентство Телевидения Новости

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