Чиновника Харьковского земельного кадастра задержали за взяточничество
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала одного из руководителей Харьковского регионального филиала Государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра» за получение неправомерной выгоды.
Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.
По версии следствия, чиновник требовал с харьковчанина 21,5 тысячи гривен за выдачу разрешительных документов на разработку проекта отвода земельного участка и передаче его в собственность.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали получение чиновником первых двух частей взятки.
Задержали чиновника в рабочем кабинете во время получения последнего "транша" в размере 10 000 гривен.
Сейчас правоохранители проверяют чиновника на возможную причастность к другим фактам коррупции.
Чиновнику сейчас сообщается о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.