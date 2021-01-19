Чиновника Харьковского земельного кадастра задержали за взяточничество

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала одного из руководителей Харьковского регионального филиала Государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра» за получение неправомерной выгоды.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

По версии следствия, чиновник требовал с харьковчанина 21,5 тысячи гривен за выдачу разрешительных документов на разработку проекта отвода земельного участка и передаче его в собственность.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали получение чиновником первых двух частей взятки.

Задержали чиновника в рабочем кабинете во время получения последнего "транша" в размере 10 000 гривен.

Сейчас правоохранители проверяют чиновника на возможную причастность к другим фактам коррупции.

Чиновнику сейчас сообщается о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости