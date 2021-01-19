К Земле приближается 55-метровый астероид

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что в пятницу, 22 января, мимо Земли пролетит 55-метровый астероид 2020 YE5. Об этом сообщает Express.

"Космический камень, известный как 2020 YE5, в настоящее время пролетает мимо Марса. 55-метровый астероид пролетит на близком расстоянии от Земли", - говорится в сообщении.

Астероид движется со скоростью 10,5 км/с, или 37 800 км/ч. На такой скорости он мог бы легко совершить полный оборот вокруг Земли всего за час, отметили астрономы.

Наблюдения NASA показывают, что он пролетит на таком же близком расстоянии от Земли, на котором находится Луна. Наш естественный спутник находится на расстоянии в среднем 384 тыс. км от Земли.

По данным NASA, астероид приблизится к Земле 22 января.

В этом конкретном случае NASA исключило любую вероятность столкновения с Землей и не ожидает изменений. В то же время, хотя это может показаться безопасным расстоянием, оно астрономы считают его достаточно близким, поэтому определяют астероид как "объект, сближающийся с Землей (NEO)".

Агентство Телевидения Новости