+17 в квартирах, батареи - прохладные. Почему на Павловом Поле появились проблемы с отоплением?

Вода, которая должна быть горячей - едва теплая, батареи тоже, а в некоторых домах - вообще отопление номинальнео, а вот по факту - днем ​​17-18 градусов в помещениях, ночью - вовсе температура снижается до 13-15 градусов со знаком плюс . Так описывают качество подачи тепла и горячей воды в течение нескольких дней, жители многих зданий на Павловом Поле и на Алексеевке. Говорят, после того, как в Харьков пришли морозы, в квартирах стало холодно. Одеваются теплее, включают обогреватели и оставляют заявки по разным телефонам коммунальных служб. Возмущены, что платят много, а качество предоставления услуг - неудовлетворительное.

Елена, жительница дома по ул. Шекспира:

Очень холодно, очень. Можете зайти попробовать батареи. Еле-еле теплые. Как спасаемся? Электрообогреватели включаем. То, что получаем и то, что оплачиваем не соответствует. Это возмутительно.

Ильчин, житель дома по ул. Отакара Яроша:

Очень холодно было, я вам честно скажу. Вот у меня ребенок, сколько одеял, одежды, спит. Никак не можем. Уже сколько вызывал службу 1562. Никто ни разу не приехали. Почему так? Почему не приехали?

Дмитрий, житель дома по ул. Шекспира:

Ну, вот у меня, когда холодно, у меня температура 17-18 градусов. Когда холодная температура здесь, на улице - прохладно.

В Телеграмм-канале службы 1562 - куча жалоб от харьковчан относительно отопления и горячей воды. Улица Деревянко 16Б, улица 23 Августа 36А и 46, улица Шекспира 3, 4 и 6 - это лишь часть адресов, которые указывают люди в заявках. Юрист в сфере жилищно-коммунального хозяйства Михаил Гаевский говорит, если люди недовольны качеством услуг, необходимо обращаться за перерасчетом сумм в квитанциях, а также оставлять заявки не только по телефонам городских коммунальных служб, но и по телефону Горячей линии Правительственного контактного центра в Киеве.

Михаил Гаевский, юрист - эксперт в сфере ЖКХ:

В квартирах стало холодно. Что делать в этом случае? Нужно немедленно обращаться в службу 15-62, оставлять заявку. А далее - можно через урядовый контактный центр обращаться в Киев, в НКРЕКП, поскольку Харьковские тепловые сети явяляются лицензиатом Нацкомиссии.

В КП "Харьковские тепловые сети" тем временем, сообщили, что на данный момент продолжается ремонт котельной, которая подает тепло в районе Павлового Поля, потому теплоноситель подается в меньшем объеме. Завершить работы коммунальщики обещают в ближайшие дни.

Кроме того, на официальном сайте предприятия указано, что по улице Шекспира, 4 ремонтники устраняют дефект на сети. По прогнозам тепловиков работы по этому адресу должны закончиться поздно вечером 19 января.

Агентство Телевидения Новости