Что это было? Баскетболист похлопал арбитра по ягодицам

Весьма странный прилив нежности.

В матче регулярного чемпионата НБА между "Бруклин Нетс" и "Милуоки Бакс" баскетболист "Бруклина" Джеймс Харден совершил проход под кольцо соперника, направил мяч в цель, а затем, довольный собой, зачем-то сделал шлепок по заднице арбитра этого матча Марка Дэвиса.

Харден избежал какого-либо наказания за такое проявление чувств.

Сам же матч завершился победой "Бруклина" 125:123.





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