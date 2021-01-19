В Валках столкнулись два грузовика: один из водителей в больнице

Сегодня утром в 09:10 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Валках столкнулись грузовые авто MAN и ГАЗ 53.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 27-летний водитель MAN не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с грузовым авто ГАЗ.

С места аварии в больницу был доставлен 58-летний водитель ГАЗ.

Автомобили помещены на штрафплощадку, обстоятельства устанавливаются. Информация внесена в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости