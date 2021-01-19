17 смертей за сутки: с чем специалисты связывают летальность от COVID-19 на Харьковщине?

За минувшие сутки от осложнений коронавируса в Харьковской области умерло 17 человек. Показатели смертности в регионе существенно не снижаются уже несколько недель подряд. В областном лабораторном центре говорят - это может быть связано с обращениями пациентов к врачам уже на тяжелых стадиях болезни. Около 40 процентов образцов, которые получают работники лабцентру - это биоматерилы, взятые у больных с пневмониями и осложнениями из-за COVID-19.

Анна Сухорукова, заведующая отделением областного лабцентра:

Це важкі вже форми, і ми бачимо, що хворі, яких значно більше, які, легкий перебіг хвороби, вони не обстежені. Вони продовжують інфікувати оточуючих в своїх родинах, і якщо батьки, дідусі, бабусі вже з більш важкими формами лікування з пневмоніями потрапляють до стаціонару, при проведенні епідрозслідувань, що приїжджали онуки, діти - недіагностований був у них СOVID.

Количество обращений к семейным врачам с симптомами COVID и требованием сделать тест уменьшилась, подчеркивают в лабораторном центре. Однако специалисты-иммунологи связывают это с длительными праздниками и локдауном, когда горожане больше времени проводили в кругу семьи, а не в общественных местах скопления людей. Пронозуют рост заболеваемости в ближайшее время. Поэтому, отмечают, необходимо тестировать больше людей. Даже тех, кто только слабые проявления простуды или гриппа. Важную роль играет вакцинация и соблюдение санитарных правил, отмечает иммунолог Андрей Волянский. Особенно это касается детей и пожилых людей.

Андрей Волянский, иммунолог:

На сегодня гриппа реально значительно меньше, чем в прошлые сезоны, защищаться от него нужно. Особенно для тех, кто ранее не был привит - это, в первую очередь, дети. И я бы еще рекомендовал это делать пожилым, потому что у них уже ослабленная имунная система. Возможно ли наслоение двух заболеваний? Да, возможно. Мы называем это супер-инфекцией, и тогда одно заболевание может отягощать второе.

С начала пандемии в Харьковской области заболело 75033 человека, у которых подтвердился коронавирус. Большинство - уже выздоровели, 1265 больных не смогли преодолеть болезнь. Около 10 тысяч жителей региона находятся под наблюдением.

Агентство Телевидения Новости