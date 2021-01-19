Почти 1,8 млн грн убытков: на Харьковщине за халатность будут судить лесничего

На Харьковщине будут судить мастера леса Коломакского лесничества ГП «Октябрьское лесное хозяйство» по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, мастер леса, являясь должностным лицом, недобросовестно относясь к своим служебным обязанностям и ненадлежащим образом их выполняя, не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия, которое ему было вверено.

В результате на территории указанного лесничества неустановленные лица вырубили 115 деревьев.

Сумма нанесенного ущерба составляет почти 1800000 гривен.

Обвинительный акт по ч. 2 ст. 367 УК Украины направлен в суд прокуратурой.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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