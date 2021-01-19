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Массовые обморожения на лыжном марафоне. Возможны ампутации
Лыжники отморозили себе пальцы рук и ног на 60-тикилометровой дистанции.
Шведский лыжник Оскар Кардин победил в лыжном марафоне Ла Диагонела, который прошел в более чем 20-тиградусный мороз в окрестностях швейцарского Санкт-Морица. На некоторых участках трассы было даже -28 градусов.
После марафона госпитализировано более 10-ти спортсменов, в том числе норвежец Андреас Нюгорд, занявший 2-е место.
У лыжников, вследствие обморожения, распухли и почернели пальцы на руках и ногах. Вероятно, не обойтись без ампутаций.
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