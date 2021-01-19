Купались и освящали воду: как харьковчане праздновали Крещение

В Саржином Яру утром яблоку упасть негде. Сотни горожан с бутылками ждут освящения воды, другие же готовятся к погружению в купель.

Богдан купается в праздник Крещения еще с начала 2000-х, к ледяной воде приучил и дочь.

Як водичка? - Супер.

Богдан Садовничий

Когда мороз и снежок чистый, лучше всего начинать. Для тех, кто боится - начинайте с пробежки, делайте пробежку и залезайте в воду. Нужно научиться расслабляться, все от страха, когда человек боится, у него скованы мышцы, ему очень холодно. Если человек расслабляется - вообще. Меня, например, хватает только на момент окунания, вода настолько прожигает, я просто отключаюсь в это время и все.

А эта маленькая девочка сегодня впервые рискнула окунуться в купель, хотя родители девочки купаются на Крещение уже не первый год.

Иван Губский

Жена до беременности пару раз окуналась, после беременности это третий раз ровно. Теплая вода, чем холоднее на улице, тем теплее вода - по ощущениям.

В общем харьковчане ныряют в ледяную воду так как зачастую верят, что таким образом или очистят душу или просто получат заряд энергии, как, например, Максим.

Максим Апрелов

Самые острые впечатления за всю мою жизнь - это именно купание в ледяной воде. Дети подрастают, будем тоже потихонечку, когда будут готовы, папа привезет, покупает.

Во время традиционного освящения воды в Саржином Яру некоторые подходит к священнику по несколько раз, чтобы их окропили святой водой, потому что верят, что сегодня вода приобретает целебные свойства.

Александр Мазепа, священник

Сегодня церковь празднует Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Когда каждый верующий направляет свои стопы в Храм Божий, для того чтоб помолиться Богу, причаститься в этот день святых Христовых тайн. Освятить воду, потому что сам Господь освятил воды в реке Иорданской и таким образом показал нам путь ко спасению. Потому что через Крещение мы усыновляемся Господу Богу.

Валерий купался в Саржином Яру еще в половине третьего ночи, сейчас же пришел с банками, чтобы набрать домой освященной воды. Говорит - для него это очень важно.

Валерий Радченко

Знаете, действительно. Вода эта хранится у нас в двух-трех 3-литровых банках в течение года. Бывали такие случаи, что действительно человек заболел, и никакие лекарства действительно не действовали, - помогала, я верю в это.

Далее, чтобы самостоятельно окропить дом святой водой, горожане покупают вот такие обереги из трав или колосьев пшеницы, после освящения каждого уголка дома оберег, говорит Валентина, вешают над входной дверью, чтобы весь год в доме был достаток.

Все обереги женщина делает собственноручно, а травы, говорит, собирает у себя рядом с дачей в лесу.

Валентина, продавец оберегов

Года четыре или пять, вот так я собираю, ну, а собирать начинаю, вот когда только начинают цвести летом, и вот тогда я начинаю, где-то в мае, смотря какие цветы. Там много трав. Там и полынь, там и зверобой, там и бессмертник.

Освящали воду сегодня на нескольких источниках города, например, в Саржином яру, на Алексеевке, по улице Зубенко, на Родниковой и в Большой Даниловке.





Агентство Телевидения Новости