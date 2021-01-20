Электронная подпись Кернеса пройдет проверку на подлинность - Терехов

Электронная подпись Геннадия Кернеса под представлением на должность секретаря горсовета Игоря Терехова обязательно пройдет проверку на подлинность. Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в своем интервью, сообщают в пресс-службе горсовета.

«Я хочу присоединиться к тем, кто эту проверку просит. Мы абсолютно нормально к этому относимся. Все абсолютно сделано по закону, все абсолютно легитимно. Кто, как не я, первый заинтересован в том, чтобы эта проверка прошла, чтобы компетентные органы сделали выводы. И я абсолютно уверен, что когда закончится эта проверка, те люди, которые ее инициировали, должны будут перед всеми извиниться и сказать о том, что они были неправы», - сказал Игорь Терехов.

Напомним, депутат горсовета от фракции "Слуга народа" Алина Мустафаева обратилась в прокуратуру с просьбой проверить достоверность электронной подписи Геннадия Кернеса, которой было заверено представление Игоря Терехова на должность секретаря горсовета.

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