Харьковчанин просит Зеленского отменить штрафы за управление автомобилями на еврономерах

Харьковчанин Сергей Минько обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отменить штрафы за управление автомобилями на еврономерах в Харьковской области. Соответствующая петиция появилась на сайте президента.

"Уважаемый президент, прошу вас отменить штрафы в Харьковской области до принятия закона о растаможивании в размере 8500 гривен и по всей Украине", - отмечается в петиции.

Напомним, чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч голосов за 90 дней.

Агентство Телевидения Новости