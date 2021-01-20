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Жители Индустриального района, вернувшись домой, обнаружили там вора

Жители Индустриального района, вернувшись домой, обнаружили там вора

Накануне правоохранителям поступило сообщение о том, что в доме по улице Плиточной происходит драка.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, на месте происшествия сотрудники полиции установили, что когда владельцы домовладения вернулись домой, обнаружили там незнакомого мужчину, который рыскал по комнатам. Увидев их, злоумышленник распылил в лицо хозяина газовый баллончик и начал убегать. Однако ему это не удалось, владельцы дома заблокировали вора и вызвали полицию.

Правоохранители установили личность правонарушителя. Им оказался 43-летний безработный житель Индустриального района. При поверхностном осмотре полицейские обнаружили у него похищенные ювелирные изделия. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении здоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Агентство Телевидения Новости

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