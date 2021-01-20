Ушел из жизни известный харьковский артист, который был солистом ХНАТОБа

19 января на 93-м году умер народный артист Украины, профессор Константин Григорьевич Шаша. В прошлом он был солистом Харьковского академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко. Об этом сообщили в ХНАТОБе.

Константин Шаша пришел в ХНАТОБ в начале 1960-х, будучи студентом 5 курса Харьковской консерватории. Всего артист пел более 25 партий тенорового репертуара, среди которых Ленский ("Евгений Онегин"), Водемон ("Иоланта"), царевич Гвидон ("Сказка о Царе Салтане"), царь Берендей ("Снегурочка"), Альфред ("Травиата"), Альмавива ("Севильский цирюльник"), Пинкертон ("Чио-Чио-сан"), Андрей ("Тарас Бульба") и многие другие.

"Вдохновленный и энергичный, Константин Шаша и на своем 75-летнем юбилее смог спеть на сцене театра партию Ленского с такой точностью, эмоциональностью и артистизмом, что зал буквально взорвался овациями. Память о нем - выдающемся музыканте, прекрасном педагоге, воспитавшем целую плеяду певцов - останется с нами", - говорится в сообщении коллектива театра.

Агентство Телевидения Новости