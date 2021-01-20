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Макгрегор выложил эффектное видео с яхты перед своим боем
Эпатажный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор находится в Абу-Даби накануне поединка против американца Дастина Порье. При этом роскршная яхта Макгрегора прибыла морем к месту пребывания ее владельца.
Макгрегор пользуется своей яхтой и при этом в вечернее время суток снялся на ней в небольшом видеоклипе, дающем понять, что Конор сильный, решительный и обаятельный.
Бой Макгрегора против Порье состоится на "бойцовском острове" близ Абу-Даби 23-го января.
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