Макгрегор выложил эффектное видео с яхты перед своим боем

Эпатажный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор находится в Абу-Даби накануне поединка против американца Дастина Порье. При этом роскршная яхта Макгрегора прибыла морем к месту пребывания ее владельца.

Макгрегор пользуется своей яхтой и при этом в вечернее время суток снялся на ней в небольшом видеоклипе, дающем понять, что Конор сильный, решительный и обаятельный.

Бой Макгрегора против Порье состоится на "бойцовском острове" близ Абу-Даби 23-го января.





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