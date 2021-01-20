В Харькове изготавливали боевые пистолеты для криминалитета

Служба безопасности Украины блокировала в Харькове нелегальное промышленное изготовление короткоствольного огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, по данным следствия, организовал незаконный «бизнес» руководитель одного из местных предприятий, которое специализируется на производстве пневматического, травматического, охотничьего и спортивного оружия.

На промышленных мощностях объекта он наладил подпольную переработку спецсредств в боевые пистолеты с нарезными стволами. К подпольному технологическому процессу фигурант привлекал подчиненных работников. Готовый товар злоумышленник реализовывал через личные связи, в том числе представителям криминальных кругов.

В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта переработанных в боевые пистолетов, а также патронов к ним.

Сотрудники СБУ задержали организатора нелегального производства оружия по месту жительства в областном центре после сбыта очередной партии «продукции». В доме правоохранители обнаружили пистолеты с признаками переработки, гладкоствольные ружья, патроны к ним и комплектующие.

Во время спецоперации из незаконного оборота изъято пять переработанных в боевые пистолетов калибра 5,6 и 9 мм, два переработанных пистолетов для отстрела патронов с усиленным травматическим действием, пять гладкоствольных ружей, а также более тысячи патронов.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Агентство Телевидения Новости