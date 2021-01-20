Псевдоминер заявил о закладке взрывчатки в школах, детсадах и горсовете Валок

Сегодня правоохранителям поступило сообщение от неизвестного о минировании всех школ, детских садов, городского совета и отделения полиции в городе Валки.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по адресам сразу выехали руководство, следственно-оперативная группа и группы реагирования патрульной полиции, а также взрывотехники со служебной собакой.

Было эвакуировано более 100 человек. Правоохранители осмотрели около 12500 квадратных метров помещений и почти 35 000 квадратных метров прилегающей территории. Никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ не обнаружено.

За считанные часы полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 41-летний житель Черемушной, который признался в содеянном. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении.

Агентство Телевидения Новости