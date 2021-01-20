Они выстояли, когда не выстоял бетон. На Харьковщине почтили память защитников Донецкого аэропорта

Харьковчанин Дмитрий Сорока оборонял Донецкий аэропорт в составе 93-й бригады.

А это место, где находился я. Вот это взлетная полоса и вот это вышка.

Говорит, в момент ожесточенных обстрелов держаться помогали детские рисунки, которые привозили волонтеры.

Дмитрий Сорока, защитник Донецкого аэропорта:

У спецпризначенця, з якими ми стояли була найважливіша річ. Там уся стіна була вкрита дитячими малюнками та листами я кажу - подивись цей лист , де дитина пише - дорогой солдат, я не знаю кто ты и как тебя зовут , но спасибо тебе, что защищаешь нас. Благодаря тебе я могу ходить спокойно в школу, а мама на работу.

Игорь, волонтер и друг Дмитрия, рассказывает - все, что везли на фронт, испытывали. Потому что от качества оборудования и амуниции зависели человеческие жизни.

Игорь Пащенко, волонтер:

Мы взяли буханку УАЗ і бронювали його. Тобто кабіну спереду. І цю броню виготовляли тут, для нас. І ми її відстрелювали з охотнічей Сайгі , але дістали бойові патрони. Але ця охотнічья Сайга, це Калашніков але перероблений під охотнічью зброю.

Все это время дома Дмитрия ждала мама.

Валентина Король, мама Дмитрия Сороки:

Відчуття, ну звичайно, одна ж дитина і тривога. Ну, розумієте, мабуть, якась є вища сила, чомусь я завжди думала, що все буде добре. Кажуть, що думки формують події, і я завжди відганяли ці погані думки.

Чтобы почтить память погибших товарищей, Дмитрий пришел на Аллею Славы на 18-м городском кладбище Харькова. Здесь похоронены более 80 воинов.

Марина Полякова, руководитель областного центра помощи участникам АТО:

Не знаю, сколько людей сегодня придет сюд,а но для меня это очень важно. Мороз- не мороз... А как пацаны стояли в таком морозе там, в бетоне? Пальцы .. Ну вот как? Неужели мы можем считать себя патриотами, если не сможем приехать на мероприятие и почтить их память.

В международном аэропорту "Харьков" военные национального университета воздушных сил исполнили сигнал "Шана" в память о павших в боях за Донецкий аэропорт. Из-за требований строгого карантина оркестр играл в неполном составе.

Константин Стрелецкий, начальник оркестра ХНУВС им. Кожедуба:

Сьогодні прозвував сигнал "Шана", яким ми вшанували подвиг наших героїв, які залишилися в стінах еропорта і хто вижив, вийшов, виконавши свій обовязок перед державою і перед нами.

Посетителям харьковского аэропорта о годовщине трагических событий напомнили в администрации аэропорта через громкоговоритель. В аэропорт приехал и один из защитников аэродрома в донецкую, Борис Рябуха, он вместе с другими бойцами держал оборону аэропорта в составе 95 десантно-штурмовой бригады.

Борис Рябуха, защитник Донецького аэропорта:

Я, слава Богу, поранений не був, але в підрозділі були поранені,і загиблі. Це війна і війни без втрат не буває. Але кожен, хто там знаходиться, розуміє для чого він це робе, і з якою метою він це робе.

Павел Степаньянц, посетитель аэропорта:

Щоб народ не забував, що вони тут живуть так тихо, спокійно тільки тому, що там хлопці гинуть щодня. Несмотря на это перемирие, яке наш президент объявил.

Оборона Донецкого аэропорта длилась более 240 дней - с мая 2014-го года по январь 2015 года. Наиболее ожесточенные бои шли именно в январе. 22-го числа "киборги" вышли из руин нового терминала. С тех пор каждый год по всей Украине в январе отмечают Дни памяти защитников аэропорта и всех погибших воинов.

Агентство Телевидения Новости