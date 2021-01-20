В Харькове пикетировали наркозависимые

Павел впервые попробовал наркотики в тринадцать. Дружил со старшими ребятами, в кругу которых было модным употреблять и курить. С тех пор прошло двадцать лет и позади четыре реабилитационные центры, столько же срывов и возвращения к игле.

Павел, наркозависимый:

Каждый раз после центра срыв всё сильнее и сильнее. То есть, усугубляется проблема. Начинаешь употреблять сильнее, там другие вещества добавлять. Каждый раз выздоравливать было всё тяжелее и тяжелее. И влекло за собой там кучу проблем, кредиты, ссоры с родителями, выгнали из дома – там доходило, что даже жить было негде и работы не было.

Павел пришел на акцию к управлению полиции чтобы засвидетельствовать – что помочь ему в конце концов смогли не в реабилитационном центре, а в клинике – где он получал медикаментозное лечение. Вступиться за них, со слов организаторов, и пришли сегодня бывшие наркоманы.

Денис Клименко, представитель клиник, которые лечат наркозависимых:

Донести полиции, руководству полиции о том, что этот метод лечения он вполне законный, он вполне легальный и пациенты имеют право получать это лечение, а медицинский центр проводить это лечение.

Константин Ключарев, президент БФ "Парус":

Кому-то помогают церковь, соцслужбы. А остальные эти люди на улице. Для этого специально придумали программу заместительно-поддерживающей терапии, чтобы люди ресоциализировались. Каждый день приходили, принимали свое назначение врачей и уходили дальше работать. Они не находятся там, не ночуют, они ресоцолизируемы.

Всего лишь в Харькове, по официальным данным, 15 000 наркозависимых людей. Неофициально эта цифра в десять раз больше. Управлению полиции с наркопреступности в Харьковской области передали рецепт от врача и закладку – пример легального лечения и нелегальных действий наркоманов. Потому требуют бороться с нелегальным оборотом наркотиков, а не препятствовать прозрачному лечению.

Агентство Телевидения Новости