Тигры, бегемоты и носухи. В Харьковском зоопарке рассказали как животные реагируют на морозную погоду

Когда на улице свирепствуют морозы бегемотиха Степанида предпочитает не выходить на улицу. Но все же на распорядок дня красавицы - похолодание не повлияло, потому как теплолюбивое животное и так сейчас в зимнем помещении, там она занимается своим любимым делом - купается в бассейне.

Слоны Аун и Тэнди же тем временем в своих теплых вольерах - играют главным новогодним атрибутом. Елки у них как веники, веера или же просто игрушки, которые можно разломать.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

А ось кораблі пустелі верблюди залюбки виходять на сніг. До таких прогулянок тварини підготувалися – після осінньої линьки в них виросла більш густа шерсть. Вона не продувається навіть при дуже сильному вітрові і не пропускає холод в морози.Приклад верблюдів наслідує і тигр Єлисей. Він із насолодою ходить по снігу, що скрипить під подушечками його пружних лап, і грайливо качається по снігу, неначе приймає освіжаючі ванни.

Не в снегу, так в коре в зимние дни любят копаться - пекари, там для них работники зверинца спрятали вкусненькие сюрпризы в виде ягод, орехов или кусочков овощей. В свои новые теплые вольеры животные переехали недавно.

В таких же новых апартаментах по соседству осваиваются и носухи, в зимние дни пушистые любят отдыхать вальяжно разлегшись на полках или в специальных домиках.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Першу зиму у нових володіннях зустрічають і мавпи. Першими новосілля у минулому році відсвяткували японські макаки і навіть вже прийняли до своєї групи новачків. До наших чотирьох самочок – Тедді, Умки, Терри і Фросі – приєдналися самець Рос і самка Ніда із Миколаївського зоопарку. Тепер японські макаки разом обживають новий простір з гамаками, канатами, спеціальними помостами, декоративними деревами і різноманітними головоломками. І звичайно ж, не забувають про смаколики. Мавпи просто обожнюють апельсини і чай з лимоном.

Подобные развлечения любят и зеленые мартышки, игрунки обыкновенные и бурые капуцины. В снежную погоду пушистым скучать нет времени - потому как нужно вдоволь наиграться на многоуровневых деревянных площадках, гамаках, канатах и ​​лесенках. Перерыв животные делают только чтобы вкусно перекусить. А в зиму по словам работников зоопарка - объемы корма для подопечных увеличивают на 15-20%.

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