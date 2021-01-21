В Украине за сутки выявили более 5,5 тысячи новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 5 583 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 января 2021 года. В частности, заболели 173 ребенка и 229 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 811 человек; летальных случаев - 241; выздоровело – 13 981 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Так, количество инфицированных с начала пандемии в Украине составило 1 177 621 человек, от COVID-19 21 499 человек, выздоровели – 914 730 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (595), а также в Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 595 случаев;

Винницкая область - 186 случаев;

Волынская область - 154 случая;

Днепропетровская область - 295 случаев;

Донецкая область - 280 случаев;

Житомирская область - 184 случая;

Закарпатская область - 127 случаев;

Запорожская область - 358 случаев;

Ивано-Франковская область - 177 случаев;

Киевская область - 235 случаев;

Кировоградская область - 41 случай;

Луганская область - 124 случая;

Львовская область - 337 случаев;

Николаевская область - 170 случаев;

Одесская область - 223 случая;

Полтавская область - 244 случая;

Ровенская область - 251 случай;

Сумская область - 261 случай;

Тернопольская область - 150 случаев;

Харьковская область - 302 случая;

Херсонская область - 101 случай;

Хмельницкая область - 202 случая;

Черкасская область - 162 случая;

Черновицкая область - 209 случаев;

Черниговская область - 215 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Днем ранее, 20 января, в Украине зарегистрировали 4 383 случая COVID-19.

Агентство Телевидения Новости