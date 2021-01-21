В Украине за сутки выявили более 5,5 тысячи новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 5 583 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"5583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 января 2021 года. В частности, заболели 173 ребенка и 229 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 811 человек; летальных случаев - 241; выздоровело – 13 981 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Так, количество инфицированных с начала пандемии в Украине составило 1 177 621 человек, от COVID-19 21 499 человек, выздоровели – 914 730 заболевших.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (595), а также в Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 595 случаев;
Винницкая область - 186 случаев;
Волынская область - 154 случая;
Днепропетровская область - 295 случаев;
Донецкая область - 280 случаев;
Житомирская область - 184 случая;
Закарпатская область - 127 случаев;
Запорожская область - 358 случаев;
Ивано-Франковская область - 177 случаев;
Киевская область - 235 случаев;
Кировоградская область - 41 случай;
Луганская область - 124 случая;
Львовская область - 337 случаев;
Николаевская область - 170 случаев;
Одесская область - 223 случая;
Полтавская область - 244 случая;
Ровенская область - 251 случай;
Сумская область - 261 случай;
Тернопольская область - 150 случаев;
Харьковская область - 302 случая;
Херсонская область - 101 случай;
Хмельницкая область - 202 случая;
Черкасская область - 162 случая;
Черновицкая область - 209 случаев;
Черниговская область - 215 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Днем ранее, 20 января, в Украине зарегистрировали 4 383 случая COVID-19.