В Краснокутском районе сгорел дом: на месте пожара нашли тело погибшего

В Краснокутском районе во время пожара в частном доме на пепелище обнаружили тело погибшего мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

20 января в 21:52 на номер «101» поступило сообщение о том, что в селе Мурафа на ул. Дружбы, 9 произошел пожар в деревянном частном жилом доме.

На тот момент под воздействием огня деревянные конструкции дома уже стали разрушаться.

Огонь охватил всю площадь дома в 100 кв.м.

В ходе его ликвидации под грудой обломков и пожарного мусора пожарные нашли обгоревшие останки человека. Погибшим оказался владелец дома, 1951 года рождения.

Локализовали огонь бойцы ГСЧС в 22:30, ликвидировали - в 04:40.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Агентство Телевидения Новости