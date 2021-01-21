Кабмин уволил замглавы Минстратегпрома Немилостивого, попавшего в скандал с полицией

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в четверг утром уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого после скандала с патрульными полицейскими на дороге.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По информации интернет-издания "Обозреватель", Немилостивого остановили сотрудники патрульной полиции, которые заподозрили его в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Судя по видеозаписи, сделанной 30 декабря 2020 года нагрудной камерой полицейского, задержанный отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с патрульными.

"Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра. Должность в Кабинете министров Украины - это не привилегия, это, прежде всего, ответственность перед людьми и страной", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский также назвал поведение Немилостивого "неприемлемым и подрывающим авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа".

"Считаю, что такое безответственное поведение со стороны Виталия Немилостивого делает невозможным его дальнейшее пребывание в должности заместителя министра. Поэтому в ближайшее время мной и правительством будут приняты все необходимые кадровые решения", - подытожил Уруский.

Агентство Телевидения Новости