Кернеса месяц выводили из комы: Фукс рассказал о его состоянии в "Шарите"

Павел Фукс, украинский бизнесмен и друг мэра Геннадия Кернеса, рассказал о его состоянии во время лечения в берлинской клинике «Шарите».

Как он сообщил в интервью изданию "Украинская правда", немецкие медики первый месяц пребывания Кернеса в клинике выводили его из комы.

«Как его выводили из комы? Сначала выводили на полчаса, опускали лекарства, он просыпался. Врачи говорили, что ему нельзя резко возвращаться - сейчас начнет трезвонить, кричать.

Поэтому это правда, что первый месяц его постепенно выводили из комы. А потом он телевизор смотрел, рядом с ним в палате лежал какой-то поляк, они общались. Он в палате не был сам», - рассказал он.

Напомним, также он публиковал фото Кернеса с сыном в больнице - это было селфи с сыном Родионом.

«Как только врачи разрешили - так сразу и сфотографировали. Там же телефон так просто не пронести, он в реанимации лежал. Он как из комы вышел, врачи не разрешали и говорили: не вздумайте. Потом разрешили, полчаса, час, далее 2:00 быть с ним. Это же немцы, там все серьезно, в Шарите все очень четко», - пояснил он.

Затем, по его словам, состояние здоровья мэра резко ухудшилось – у него отказала почка и начались боли в сердце.

В конце концов, о смерти Кернеса общественность также узнала из Telegram-канала бизнесмена.

Напомним, информация об ухудшении состояния Геннадия Кернеса, в частности, о том, что он впал в кому, появилась еще в сентябре 2020, после его госпитализации в Харькове в больницу №17. Однако в близком окружении мэра эту информацию опровергали.

Затем его самолетом доставили на лечение в клинику «Шарите» в Германию, где 16 декабря Геннадий Кернес скончался.

Его похоронили 23 декабря в Харькове на кладбище №2 на улице Пушкинской.

Агентство Телевидения Новости