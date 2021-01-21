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На Сахновщине под колесами поезда погиб неизвестный мужчина
На Сахновщине под колесами поезда погиб неизвестный мужчина.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.
По указанной информации, 21 января около 3 часов ночи, вблизи остановочной платформы «122-й км» в Сахновщинском районе Харьковской области маневровым тепловозом был смертельно травмирован мужчина в возрасте примерно 70 лет, который по неизвестным причинам находился на путях.
Как отмечается, задержек движения поездов на участке не было.
Личность погибшего и обстоятельства происшествия сейчас устанавливают.
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