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На Сахновщине под колесами поезда погиб неизвестный мужчина

На Сахновщине под колесами поезда погиб неизвестный мужчина

На Сахновщине под колесами поезда погиб неизвестный мужчина.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.

По указанной информации, 21 января около 3 часов ночи, вблизи остановочной платформы «122-й км» в Сахновщинском районе Харьковской области маневровым тепловозом был смертельно травмирован мужчина в возрасте примерно 70 лет, который по неизвестным причинам находился на путях.

Как отмечается, задержек движения поездов на участке не было.

Личность погибшего и обстоятельства происшествия сейчас устанавливают.

 

Агентство Телевидения Новости

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