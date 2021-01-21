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На ХТЗ из горящей многоэтажки во время пожара спасли трех человек, пострадала женщина

На ХТЗ из горящей многоэтажки во время пожара спасли трех человек, пострадала женщина

На ХТЗ сегодня ночью, 21 января, произошел пожар в одной из многоэтажек в Индустриальном районе Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сразу после полуночи, в 00:05, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире жилой четырехэтажки на ул. Мира, 30.

Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник в квартире на 3-м этаже. В ней горели домашние вещи и мебель на площади около 20 кв.м.

Там же спасатели нашли 3-х человек, которых немедленно вынесли из опасной зоны и передали медикам скорой помощи. Одну из спасенных, 82-летнюю женщину, с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали в 4-ю больницу Харькова.

Спасенные 44-летняя женщина и ее 39-летний сожитель от госпитализации отказались.

В 00:22 огонь спасатели локализовали, а в 02:00 - ликвидировали.

Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают.


Агентство Телевидения Новости

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