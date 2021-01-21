В Харьковской области на границе с РФ нашли снегокат: водителя и пассажира оштрафовали

На Харьковщине пограничники задержали 38-летнего жителя Купянского района, который незаконно пересек государственную границу на снегоходе.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, вчера вечером пограничный патруль обнаружил свежий след снегохода, который незаконно пересек границу из России.

Вскоре поисковые группы обнаружили снегоход, который догнали в районе села Хатне. На задержанном транспортном средстве было двое мужчин.

Водитель-нарушитель объяснил, что снегоход приобрел на территории РФ. Чтобы ввезти транспортное средство в Украину, он решил нелегально пересечь границу. Вскоре его встретил знакомый - житель этого села, ко двору которого и направлялись мужчины.

Как отметили в пресс-службе харьковских пограничников, пассажир снегохода тоже нарушил законодательство, поскольку находился в пограничной зоне без документов, удостоверяющих личность.

На нарушителей оформили документы административного производства: на водителя - за незаконное пересечение государственной границы, на пассажира - за нарушение пограничного режима.

Изъятый ​​снегоход будет передан сотрудникам таможни для принятия дальнейшего правового решения.

Агентство Телевидения Новости